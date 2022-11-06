Beykoz’da 200 kişinin katıldığı “Balık Tutma Yarışması” renkli görüntüler oluşturdu

Beykoz, bereketiyle yüzleri güldüren av sezonunda, halka açık ve ödüllü “Balık Tutma Yarışması”na ev sahipliği yaptı. Yarışmada yaklaşık 200 kişi, en büyük ve en ağır balığı tutmak için kıyasıya mücadele ederken o anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin su ürünleri potansiyeline dikkat çekmek ve balık tutmayı teşvik etmek amacıyla Burunbahçe Sahili’nde “Balık Tutma Yarışması” düzenlendi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı yarışmada, yarışmacılar, palamut ve lüfer kategorisinde en büyük ve en ağır balığı yakalamak için mavi sulara olta atarak kıyasıya mücadele etti. Yarışmada 18 santimetre ve üzeri balıklar değerlendirmeye alındı. İstanbulluların ve amatör balıkçıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada katılımcılar, en ağır balığı tutmak ve birinci olmak için ter döktü. Yarışmada, S.S Beykoz Su Ürünleri Kooperatifi’ne bağlı 20 balıkçı hakem olarak görev alırken güvenlik önlemleri için de 3 tekne 2 can kurtaran yer aldı. Yarışmanın ardından düzenlenen törenle dereceye girenler ödüllendirildi. Yarışmada, birinci olan Recep Esen, tuttuğu 1 kilo 131 gram balık ile tam altın kazanırken, ikinci olan Halil Akgün yakaladığı 825 gram balıkla yarım altın, üçüncü olan Emre Ağdemir tuttuğu 819 gram balıkla çeyrek altın kazandı. Mansiyon ödülünü ise tuttuğu 799 gram balıkla Murat Koçhan kazandı. Yarışmacılar ödüllerini Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Basri Akdemir’in elimden aldı.

“Arkadaşlar ölçmüşlerdi 41 santim balık yakaladım”

Vatandaşlardan Emre Ağdemir, “ Çok zorlu bir yarışma ve çok kalabalık. Ama tabii balık aşkı bir başka. Dikkat edildiği sürece hiçbir şey olmayacağını düşünüyoruz. Herkese başarılar diliyorum. İlk balığı biz aldık. İnşallah devamı da gelicek. Arkadaşlar ölçmüşlerdi 41 santim balık yakaladım. Kimin ihtiyacı varsa o kazansın.” dedi.

“Şampiyon olmaya geldim”

Vatandaşlardan Halil Akgün, “Çok mutluyum. Beykoz’da bana ‘palamutçu Halil’ derler. Kavacık’ta oturuyorum. Şampiyon olmaya geldim. 40 santim balık yakaladım. Yarışma çok güzel. “ diye konuştu.

“Bu sezon baya sahillerden uzak kaldık, kendimi pek şanslı görmüyorum”

Geçen yıl balık tutma yarışmasında birinci olan vatandaşlardan Kemal Çelik ise “Bu sezon baya sahillerden uzak kaldık. Kendimi pek şanslı görmüyorum. O yüzden bu palamutun suyunu bilmek lazım. Geçen sene birinciydim. Bu senede herkese bol şans diliyorum.“ ifadelerini kullandı.