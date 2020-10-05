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Beykoz Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde sokak hayvanlarını unutmadı

BEYKOZ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ BİRİMİ 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ’NDE SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI. ŞEHRİN DÖRT BİR YANINA KONULAN BESLEME ÜNİTELERİ TEK TEK TEMİZLENEREK HAYVANLAR İÇİN MAMA KONULDU.

Genel 05.10.2020, 09:23
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Beykoz Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde sokak hayvanlarını unutmadı

Beykoz Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde sokak hayvanlarını unutmadı. Şehrin dört bir yanına konulan besleme üniteleri tek tek temizlenerek hayvanlar için mama konuldu.

4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma Günü dolayısıyla Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi ekipleri sokaklarda yaşayan hayvanlar için besleme çalışmalarını yıl içinde sürdürdüğü gibi bugün de devam etti. Ekipler hem hayvanları besledi, hem de sağlık kontrollerini yaptı. Mama ve su kapları yenileyen ekipler kapları su ve mamalar dolduruldu. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalarla sadece kedi ve kopekler değil, hem kuşlar hem de yaban hayvanları faydalanıyor.

Yılın her günü yapmış oldukları çalışmaları 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle daha heyecanlı ve mutlulukla yaptıklarını belirten Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Turgut Özdemir; "Özellikle sokakta yaşayan hayvanlarımızı besleyerek vatandaşlarımıza bir algı oluşturarak bu hayvanların son günlerde de çok işittiğimiz şiddet ve tacizi önlemek kapsamında bugün bir etkinlik düzenledik. Yıl içinde zaten biz bu etkinlikleri her zaman devam ettiriyoruz. Sokakta yaklaşık 25 farklı nokta da besleme odağımız var. Bu sayede sokakta yaşayan sokak hayvanların hem yemek ihtiyaçlarını su ihtiyaçlarını gidiyoruz” diye konuştu.

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