Son Dakika
ROLLS-ROYCE VE TECNAM, 2026 YILINDA HİZMETE SUNACAKLARI TAMAMEN ELEKTRİKLİ YOLCU UÇAĞI İÇİN WIDERØE İLE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR
Beyin ölümü gerçekleşen genç mühendisin organları umut oldu
Menteşe ilçesinde, beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen 31 yaşındaki Jeoloji Mühendisi Mert Yorgun, bağışladığı organları ile organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.
Genel 19.03.2021, 14:52
1
Menteşe ilçesinde, beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen 31 yaşındaki Jeoloji Mühendisi Mert Yorgun, bağışladığı organları ile organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.
Mert Yorgun 12 Mart tarihinde baş ağrısı nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yorgun’un, yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Genç mühendisin organlarını bağışladığı ortaya çıkarken, böbrekleri Muğla’da kaldı, diğer organları ise diğer illere gönderildi.Yorgun, Yeni Şehir Mezarlığında düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Genç yaşta yaşamını yitiren Mert Yorgun’un bateri çaldığı ve dağcılık sporu ile uğraştığı öğrenildi.