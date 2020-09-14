Beyazıt’ta ikinci el telefon almak isteyenler korona virüs tedbirlerini hiçe saydı
FATİH TARİHİ BEYAZIT MEYDANINDA İKİNCİ EL CEP TELEFONU VE TESBİH ALMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNİ YOK SAYDI.
Fatih tarihi Beyazıt Meydanında ikinci el cep telefonu ve tesbih almak isteyen vatandaşlar, korona virüs tedbirlerini yok saydı.
Türkiye’de 11 Mart tarihinde ilk korona virüs vak’asının görülmesinin ardından binlerce kişi hayatını kaybetti. Son 1 ayda ise vak’a sayısı günlük bin 500 rakamının üzerine çıkması ile virüsün yayılımı bir kez daha hızlandı. Türkiye’de günlük korona virüs vak’a tablosunu sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarını uymasını istiyor. Bakan Koca’nın bu uyarıları Beyazıt Meydanda kurulan ikinci el telefon ve tesbih pazarında adeta unutuldu. Pazar alanına gelerek telefon ve tesbih almak isteyen vatandaşlar, ne sosyal mesafe kuralına uydular ne de hijyene dikkat etti. Bazı vatandaşların maskesinin olmaması ise pes dedirtti.
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