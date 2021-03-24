Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi manzarası ile mest etti

İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi Çamlıca Camii ve İstanbul Boğazı manzarası ile havadan görüntülenerek mest etti.

AKOM’dan daha önce İstanbul’da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası Anadolu Yakasında bulunan Çamlıca Tepesine lapa lapa kar yağdı. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen Çamlıca Tepesi drone ile havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen Çamlıca Tepesi Çamlıca Camii ve İstanbul Boğazı manzarası ile havadan mest ederek kartpostallık görüntü oluşturdu.