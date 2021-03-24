banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
Bu balıklar seyirlik!
Bu balıklar seyirlik!
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
İrfan Can ve Nazım Sangare Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
İrfan Can ve Nazım Sangare Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi manzarası ile mest etti

İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi Çamlıca Camii ve İstanbul Boğazı manzarası ile havadan görüntülenerek mest etti.

Genel 24.03.2021, 10:00
3
Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi manzarası ile mest etti

İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi Çamlıca Camii ve İstanbul Boğazı manzarası ile havadan görüntülenerek mest etti.

AKOM’dan daha önce İstanbul’da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası Anadolu Yakasında bulunan Çamlıca Tepesine lapa lapa kar yağdı. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen Çamlıca Tepesi drone ile havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen Çamlıca Tepesi Çamlıca Camii ve İstanbul Boğazı manzarası ile havadan mest ederek kartpostallık görüntü oluşturdu.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur