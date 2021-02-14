Beyaza bürünen Çamlıca Camii havadan görüntülendi

İstanbul’da başlayan kar yağışı sonrası Büyük Çamlıca Camii beyaz örtü ile kaplandı. Drone ile havadan görüntülenen Çamlıca Camii ile karın uyumu ise adete hayran bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan uyarılar sonrası İstanbul’da kar yağışı başladı. Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinden olan Çamlıca adeta beyaza büründü. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerde şehir merkezlerinde de etkili olması bekleniyor. Öte yandan, kar yağışı sonrası beyaza bürünerek kartpostallık görüntüleri aratmayan Çamlıca Camii ise havadan görüntülendi.