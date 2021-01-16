Beyaza bürünen Beylikdüzü drone ile görüntülendi

İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı ilçeler beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Beylikdüzü ise drone ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Öğle saatlerinde başlayan yağış Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüpsultan başta olmak üzere kentin birçok noktasında etkili oluyor. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen bazı ilçelerde kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen Beylikdüzü drone ile havadan görüntülendi.