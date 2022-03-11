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Beyaza bürünen Belgrad Ormanı işte böyle görüntülendi!
İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası Belgrad Ormanı beyaza büründü. Ormandaki kar manzarası ise dron ile havadan görüntülendi.
Genel 11.03.2022, 12:15 11.03.2022, 12:58
İstanbul’da beklenen kar yağışının etkili olmasıyla birlikte megakentin pek çok yeri beyaza büründü. Belgrad Ormanı da lapa lapa yağan karla kaplandı. Aralıklı kar yağışının devam ettiği bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar manzarası ise dron ile havadan görüntülendi.