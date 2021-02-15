Beyaz örtüyle kaplanan Çamlıca Camii hayran bıraktı

İstanbul’da devam eden yoğun kar yağışı ile Çamlıca Tepesi beyaz örtüyle kaplandı. Drone ile havadan görüntülenen Çamlıca Camii, görüntüsüyle hayran bıraktı.

İstanbul Anadolu Yakası’nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden olan Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Beyaza bürünen Çamlıca Camii ise kar ile birlikte görsel bir şölen oluşturdu. Beyaz örtü ile kaplanan Çamlıca Camii drone ile havadan görüntülendi.