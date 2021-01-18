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Beyaz örtüye bürünen Çamlıca Camii hayran bıraktı
İstanbul’da süren yoğun kar yağışı sonrası Çamlıca Tepesi beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı sonrası gece görüntüsüyle drone ile havadan görüntülenen Çamlıca Camii adete hayran bıraktı.
Genel 18.01.2021, 08:22
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İstanbul’da süren yoğun kar yağışı sonrası Çamlıca Tepesi beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı sonrası gece görüntüsüyle drone ile havadan görüntülenen Çamlıca Camii adete hayran bıraktı.İstanbul Anadolu Yakası’nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden olan Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Beyaza bürünen Çamlıca Camii ise gece görünümü ile görsel bir şölen oluşturdu. Beyaz örtü ile kaplanan Çamlıca Camii drone ile havadan böyle görüntülendi.
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