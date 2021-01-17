Beyaz örtü ile kaplanan İstanbul havadan görüntülendi

Kent genelinde dünden beri devam eden kar yağışı İstanbul’u beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde oluşan kartpostallık manzara havandan görüntülendi.

İstanbul genelinde dün saat 16.00 sıralarında kar yağışı başladı. Rakımı yüksek ilçelerde gece boyunca etkili olan yağış sabahın ilk ışıklarında da hafif şekilde sürdü. Kentin birçok noktası yağan karla beyaza bürünürken, kar bazı ilçelerde seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu. Oluşan kartpostallık görüntü havadan drone ile görüntülendi.