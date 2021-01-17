Beyaz gelinliğini giyen Beşiktaş havadan görüntülendi

Beyaz gelinliğini giyen Beşiktaş’ta oluşan kartpostallık manzara ve yollar havadan görüntülendi.

İstanbul’un rakımı yüksek ilçelerinde gece boyunca etkili olan kar yağışı sabahın ilk ışıklarında da hafif şekilde sürdü. Kentin birçok noktası yağan karla beyaza büründü. Kar bazı ilçelerde seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu. Beyaz gelinliğini giyen Beşiktaş Levent’te oluşan kartpostallık manzara se havadan görüntülendi.