Beyaz bürünen Çamlıca Camii havadan görüntülendi

İstanbul Anadolu Yakası’nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden olan Çamlıca Tepesi beyaza büründü.

Kar yağışı sonrası Çamlıca Camii ve çevresinde oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi. Havanın da kararmasıyla birlikte çöken sisin ve kar yağışının hızını arttırdığı görüldü