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BEÜ bahar şenliğinde 3 bin öğrenci aynı anda halay çekti

Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) 15’nci kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen Bahar Şenlikleri tüm coşkusuyla devam ediyor.

Genel 28.05.2022, 21:40
BEÜ bahar şenliğinde 3 bin öğrenci aynı anda halay çekti

Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) 15’nci kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen Bahar Şenlikleri tüm coşkusuyla devam ediyor.

Bitlis Valiliği, Belediye, Eren Holding ve Bitlis Tanıtma ve Eğitim Vakfı (BETAV) işbirliğiyle düzenlenen Bahar Şenlikleri DJ gösterileri, dengbej sanatçıları ve birbirinden farklı sanatçıların konserleri ile tüm hızıyla devam ediyor.

BEÜ stadyumunda düzenlenen bahar şenliğinin ikinci gününde yaklaşık 3 bin öğrenci Dengbej Prof. Dr. Mehmet Metin Barlık’ın seslendirdiği şarkılar ile doyasıya halay çekti. 3 bin öğrencinin aynı andan halay çekmesi ise renkli görüntülere sahne oldu.

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