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Beton çatlağına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde beton çatlağına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Betonun kırılmasıyla kurtulan kirpinin tekrardan sıkıştığı yere gitmesi yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Genel 04.08.2021, 13:59
Beton çatlağına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde beton çatlağına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Betonun kırılmasıyla kurtulan kirpinin tekrardan sıkıştığı yere gitmesi yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Olay, Kaynarca ilçesi Orta Mahalle Kapalı Pazar yeri karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda oluşan çatlağın içinde sıkışmış kirpi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, betonu kırarak kirpiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kurtulan kirpinin tekrardan sıkıştığı yere gitmesi yüzlerde tebessüm oluşturdu. İtfaiye ekipleri kirpiyi alarak güvenli bir ortama bıraktı.
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