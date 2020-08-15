Besmeleli tavla satıştan kaldırıldı, bakanlık devreye girdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, zabıta ekipleri, denetimler sırasında tavla seti üzerinde besmele-i şerif işlenmiş olduğunu fark etti. Yapılan ikazlar üzerine ürün satıştan kaldırıldı. Üretici firma hakkında da Ticaret Sanayi Bakanlığına bilgi verildi.

Halkın huzuru ve refahı için 7/24 esasıyla sahada görevinin başında olan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında uygunsuz görülen durumlara müdahalelerini sürdürüyor. Bir marketin raflarında bulunan oyun setleri üzerinde Osmanlı tuğrası şeklinde besmele-i şerif olduğu görüldü. Rutin denetim sırasında ekipler, İnegöl’de bir markette satışa sunulan tavla oyunu üzerinde besmele-i şerifin Osmanlı tuğrası şeklinde işlenmiş olduğunu gördü. Oyun seti üzerindeki bu uygunsuz duruma karşı sessiz kalmayan ekipler, market yetkililerine durumu bildirdi. Bu tespit üzerine ürünün satışı ve raflarda bulunması engellendi. Market yetkilileri, daha önce fark edilmeyen bu durumla ilgili uyarı için Zabıta Ekiplerine teşekkür etti. Ürünün satışı durduruldu.

Öte yandan, üretici firmayla ilgili bilgiler alınarak konu Ticaret ve Sanayi Bakanlığına iletildi. Satışının durdurulmasının ardından üretimiyle ilgili gerekli takibi bakanlığın yapması için bilgi verildi.