Beşiktaş’tan Kahramanmaraş’ta depremzedelere destek

Beşiktaş Kulübü, Kahramanmaraş’ta depremzedeler için çadır kent kurdu, çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar silinmeye devam ediliyor. Bu çerçevede ülke genelinden deprem bölgelerine birçok yardım gelirken, Beşiktaş Kulübü de bu duruma kayıtsız kalmadı. Kulüp, Onikişubat ilçesindeki Kahramanmaraş Spor Kompleksi içerisine 85, köylere de valilikler aracılığıyla 40 olmak üzere Kahramanmaraş’a toplamda 125 çadır kurdu. Kurulan çadırlar kullanıma hazır hale getirilirken, aynı zamanda spor kompleksi içerisinde kulüp görevlileri, depremzede çocuklarla oyunlar oynadı, yüzlerini boyadı, oyuncak ve çikolata dağıttı.

Öte yandan, Beşiktaş Kulübünce kurulan çadırlara, depremzedelerin gün içinde yerleşmeleri bekleniyor.

(HTY-