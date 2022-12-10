Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısının yıldönümünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir anma videosu paylaştı

Beşiktaş’ta 10 Aralık 2016’da aralarında polislerin de bulunduğu 47 kişinin şehit olduğu terör saldırısının yıldönümünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Beşiktaş’ta 10 Aralık 2016’da Vodafone Stadyumu’nda oynanan bir maçın ardından gerçekleşen hain terör saldırısında 40’ı polis 7’si sivil olmak üzere 47 kişi şehit olmuştu. Saldırının yıldönümünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından bir video paylaşarak şehitleri andı.