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Beşiktaş-Ortaköy yolu trafiğe kapatıldı

Beşiktaş’ta bulunan Barbaros Bulvarı-Ortaköy varyantı kaldırılmaya başlandı. Çalışma nedeniyle Beşiktaş-Ortaköy yolu trafiğe kapatıldı.

Genel 08.05.2021, 14:53
Beşiktaş-Ortaköy yolu trafiğe kapatıldı

Beşiktaş’ta bulunan Barbaros Bulvarı-Ortaköy varyantı kaldırılmaya başlandı. Çalışma nedeniyle Beşiktaş-Ortaköy yolu trafiğe kapatıldı.

Bir süre önce başlayan Beşiktaş Meydanı düzenlemesi projesi kapsamında meydanda büyük bir değişiklik yapıldı. Uzun yıllardır Barbaros Bulvarından Ortaköy’e yapılan dönüşler için kullanılan Barbaros Bulvarı-Ortaköy varyantı kaldırılmaya başlandı. Varyantın kaldırılma sebebi olarak ise eskimiş ve ömrünü tamamlamış olması gösterildi.

Yol trafiğe kapatıldı

Varyantın kaldırılma çalışmaları öncesinde çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş-Ortaköy yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ortaköy istikametine gitmek isteyenler alternatif yollara yöneldi. Bu güzergahtaki trafiği etkileyen çalışmanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği ve yaklaşık 3 gün süreceği belirtildi. Buradaki çalışmanın tamamlanmasının ardından Ortaköy’e dönüşlerin Beşiktaş Meydanı’ndaki ışıklardan sağlanacağı öğrenildi.
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