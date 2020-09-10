Beşiktaş Belediyesi işçileri pandemi sürecinde işten çıkardı

Beşiktaş Belediyesi taşeron firmada şoför olarak çalışan 12 işçiyi pandemi dönemi olmasına rağmen bir mesaj ile işten çıkardı. Kendilerine gelen işten çıkarma mesajı ile hayatlarının şokunu yaşayan 12 işçi, günlerdir belediye önünde eylem yapıyor. İşçiler, neden işten çıkarıldıklarını öğrenmek için muhatap da bulamadıklarını belirterek belediyede çalışan bir şefin birçok akrabasını işe aldığını söyledi.

Beşiktaş Belediyesi, hiçbir gerekçe göstermeksizin taşeron firmada şoför olarak çalışan 12 işçiyi, 31 Ağustos’ta cep telefonlarına gönderdikleri kısa bir mesajla işten çıkarttı. İşçiler, işten neden çıkartıldıklarını öğrenmek ve haklarını aramak için Beşiktaş Belediyesi önünde bir araya gelerek 10 gündür eylem yapıyor. Yıllardır çalıştıkları belediyeden kısa bir mesaj ile çıkarılan işçiler belediye binasına alınmadıklarını ve kendilerinin yerine müdürlerin yakınlarının işe alındıklarını belirttiler. Ayrıca Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağının, 2 ay daha uzatıldığını söyleyen işçiler haksızlığa uğradıklarını ve haklarını hukuki yolla arayacaklarını ifade ettiler.

“Dünya Barış Günü’nde bizi hayata küstürdüler”

Dört gözle işine dönmek istediğini söyleyen Abdurrahim Kargı, “Hiçbir gerekçe sunulmadan 12 arkadaşımızın işine son verdiler. Biz de yetkili mercilere gittik ve neden çıkartıldığımızı sorduk ’bilmiyoruz’ dediler. Müdürlerimizle görüşmek istedik ama bizimle görüşmek istemediklerini söylediler. Ağustos ayının 31’inde Dünya Barış Günü’nde bizi hayata küstürdüler. Dört gözle işimize dönmeyi bekliyoruz ve bu pandemiden dolayı da başka iş bulamıyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenmek istiyorum ırk, din, memleket ne olursa olsun, hiçbir zaman bizim partimiz içerisinde işçiler ekmeğinden olmayacak demişti” dedi.

“Bize sadece kısa bir mesajla işten çıkartıldık”

Belediye binasına alınmadıklarını belirten Mustafa Ünüvar, “Kendi aramızda çok büyük şoka uğradık. Ne olduğunu bilmiyoruz ve hiçbir şekilde bize bir açıklama yapılmıyor. Kime başvurduysak bizi hep geri çevirdi. Biz sadece kısa bir mesajla işten çıkartıldık ve belediye binasına da giremiyoruz. 12 arkadaş bu muameleyi haketmediğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Kendi yakınlarını işe almak için işten çıkarıldıklarını söyleyen Mikail Paşa, “Biz Beşiktaş Belediyesi personeli değilsek bu kartı bize neden verdiler ve bizi çıkartıp yerimize 15 kişi aldılar. Bizim garaj amirimiz hiçbir iş yapmamasına rağmen aylık 14-15 bin liraya yakın maaş alıyor. Ayrıca oğlu bile bu birimde çalışırken biz neden ortada kaldık. Şefin tüm yakınları, akrabaları bu birimde çalışıyor. 5-6 senelik elamanı çıkartıp yerine kendi yakınlarını işe aldılar” diye konuştu.

Bu kadar emek verdiğimiz halde işten çıkarıldığını belirten Abdullah Yıldız, “Gece gündüz çalışıp mesailerimizi bile almadan yola çıkıyorduk. Bu kadar emek verdiğimiz halde bizi işten çıkarttılar ve herhangi bir açıklama yapmadılar” ifadelerini kullandı.