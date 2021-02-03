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BESAŞ’la çiftçiye destek, sofralara lezzet

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması maksadıyla Keles’e kurulan BESAŞ Süt Ürünleri Tesisi, 2020 yılında da yaptığı süt alımlarıyla bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü. Bölge çiftçisinden alınan 4 milyon litreden fazla süte karşılık yaklaşık 11 milyon TL ödeme yapıldı.

Genel 03.02.2021, 15:05
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BESAŞ’la çiftçiye destek, sofralara lezzet

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması maksadıyla Keles’e kurulan BESAŞ Süt Ürünleri Tesisi, 2020 yılında da yaptığı süt alımlarıyla bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü. Bölge çiftçisinden alınan 4 milyon litreden fazla süte karşılık yaklaşık 11 milyon TL ödeme yapıldı.

Kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle Türkiye’ye örnek yatırımları Bursa’da hayata geçiren ve 2013 yılında hizmete açtığı Keles Süt Ürünleri Tesisiyle bölge çiftçisine can suyu olan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan çiftçinin ürününü değerlendirirken, diğer taraftan da Bursalıları sağlıklı gıda ile buluşturmaya devam ediyor. Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki kalkınma kooperatifleri ve birlikler vasıtasıyla 2020 yılı boyunca çiftçiden 4 milyon 300 bin litreden fazla süt alan BESAŞ, buna karşılık 11 milyon 94 bin TL ödeme yaptı. Dağ bölgesi çiftçilerinden alınan sütler, yeni teknolojilerle geliştirilmiş tesiste tamamen hijyenik koşullarda, kaliteli ve sağlıklı pastörize günlük süt, klasik beyaz peynir, gurme kaşar, tost peyniri, dil peyniri, yoğurt, ayran, lor, krema olarak Bursalıların sofralarındaki yerini aldı.

Çiftçiye siyez desteği

Ayrıca kırsal kalkınma projesi kapsamında 2020 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından dağıtılan genetiği değişmeden günümüze kadar gelmiş ve günümüz buğdayının atası kabul edilen siyez buğdayı tohumu da çiftçilere dağıtıldı. Karacabey, Büyükorhan, Keles, Kestel, Orhaneli, Nilüfer, Harmancık, Yenişehir ve Mudanya ilçelerinde ekimi yapılan ve çiftçilerin dönüm başına 250 kilogram ürün elde ettiği 34 tona yakın buğday, kilosu 2,5 liradan BESAŞ tarafından satın alındı. Toplanan buğdaylardan elde edilen un yine BESAŞ’ın üretmiş olduğu siyez tam buğday ekmeği ile Bursalıların sofralarında yer aldı.

69 milyon ekmek

Bursa’da 1979 yılında kurulan ve 1982 yılında faaliyete geçen Türkiye’nin üçüncü, Bursa’nın ise en büyük ekmek fabrikası olma özelliğini taşıyan BESAŞ, unlu mamül üretiminde de hız kesmedi. Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 bin 250 metrekaresi kapalı, toplam 13 bin 500 metrekare alanda, 5 adet tam otomatik tünel tipi üretim tesisinde, 3 vardiya, 24 saat hiç durmadan üretim yapan BESAŞ, 2020 yılında 69 milyon 594 bin 524 adet ekmeği Bursalılarla buluşturdu. 500’ün üzerinde bayisiyle Bursalılara hizmet veren BESAŞ, 2020 yılında Bursa İnegöl’de de hizmet vermeye başlayarak her geçen gün bayi sayısını arttırmayı hedefliyor. En fazla üretimi yapılan ekmek 48 milyon 957 bin 768 adetle Francala ekmek olurken, 9 milyon 68 bin 861 adet rol ekmek ve 5 milyon 300 bin 346 adet de tam buğday ekmeği satıldı.

Bursa’nın markası

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESAŞ’ın kurulduğu günden bu yana ‘Tek karımız sağlığınız’ sloganı ile üretime devam ettiğini hatırlatarak, kalite, ekonomi ve hijyenden kesinlikle taviz verilmediğini hatırlattı. Gerek süt ürünleri gerekse unlu mamullerde mevzuata tamamen uyulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Halkımızın ürünlere olan ilgisi bir anlamda kalitenin göstergesi. Göreve geldiğimiz 2017 yılı Kasım ayından bu yana 13 milyon 632 bin 692 litre sütü çiftçilerimizden alarak bu süre zarfında 29 milyon 315 bin 823 TL ödeme gerçekleştirdik. BESAŞ kurulduğu zamanda sadece ekmek ürünleri üreten bir firmaydı. Bugün ise, gün geçtikçe artan ihtiyaçlar doğrultusunda 500’ün üzerinde satış noktasıyla, üretilen ürünlerin yanında 150 çeşide yakın temel tüketim ve gıda maddelerinin satışını da gerçekleştiren bir kurum hâline geldi. Bu rakamlar doğrultusunda BESAŞ satış noktaları eski büfelerin değişimiyle birlikte vatandaşlarımızın tüm gıda ihtiyaçlarını karşılayabildiği birer Halk Market dönüştü. Vatandaşlarımız artık bayilere gittiğinde kalite kontrolü BESAŞ tarafından gerçekleştirilen ürünleri güvenle alıyor. Her geçen gün tedarik edilen ve üretilen ürünlerin sayısını vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda artırarak ürün yelpâzemizi genişletmeye devam ediyoruz” diye konuştu.
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