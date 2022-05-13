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Beş bin yıllık sistemde ekmek üretti, talepleri yetiştiremiyor

Sivas’ta bir girişimci 5 bin yıllık kuyu tandır sistemini geliştirip seri üretime geçti, köylü kadınların istihdam edildiği işletmede üretilen tandır ekmekleri yurdun dört bir yanından rağbet görüyor.

Genel 13.05.2022, 11:02
Beş bin yıllık sistemde ekmek üretti, talepleri yetiştiremiyor

Sivas’ta bir girişimci 5 bin yıllık kuyu tandır sistemini geliştirip seri üretime geçti, köylü kadınların istihdam edildiği işletmede üretilen tandır ekmekleri yurdun dört bir yanından rağbet görüyor.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde yaşayan Erdem Çıldır, Anadolu’da yok olma noktasına gelen 5 bin yıllık kuyu tandırcılığına farklı bir ivme kazandırdı. Çıldır az sayıda köyde kadınların ekmek yapımında kullandığı kuyu tandır geleneğini ticarileştirmeyi başardı. Köylü dört kadın istihdam eden Çıldır, 5 bin yıllık geleneklere bağlı olarak ürettiği ekmekleri yurdun dört bir yanına satıyor.

Kargo ile dört bir yana gönderiyor

Sivas’ta ata tohum buğdaylardan üretilen doğal un ve Tecer Dağı’ndan gelen suyla yoğrulan hamur, maya katılmadan bir gece bekletilip sabah kuyu tandırda yanan meşe odunuyla pişiriliyor. Tazeliğini birkaç gün koruyan kuyu tandır ekmekleri buzdolabına konulduğunda haftalar sonra bile tüketilebiliyor. Günde yaklaşık bin adet üretilen ekmekler tanesi 3 TL’den yurdun dört bir yanına pazarlanıyor. Sivas dışından gelen talepler kargo aracılığı ile tüketicilere ulaştırılıyor. Kargo ücreti alıcı tarafından ödenmesine rağmen il dışından talepler bir hayli yüksek. İl dışından gelen taleplerde ilk sırayı İstanbul alıyor.

Köylü kadınlar çalışıyor

Girişimci Erdem Çıldır, işletmede işi bilen köylü kadınların istihdam edildiğini belirtip, “4 tane kadın istihdam ediyoruz şu anda bir tanesi izinde. Daha çok kadınların iş hayatına atılıp evlerine destek olmaları için uğraşıyorum. Aklıma hem bizim kazabileceğimiz hem de kadınların kazanabileceği bir iş fikri olarak geldi. Geleneksel bir iş tandırımızı kurduk, burada ablalarımızla birlikte çalışıyoruz ekmeğimizi kazanıyoruz. Talepler güzel ekmeğin tadı beğeniliyor. Hamurunu akşamdan maya katmadan yoğuruyoruz ekşili olarak hazırlıyoruz. Sabah gelince yumaklar tutuluyor daha sonra ekmeğimizi çıkarmaya başlıyoruz” dedi.

Yeni tandırlar kuracak

Çıldır, talepleri yetiştiremediği için yeni tandırlar kurup personel sayısını arttırmayı düşündüğünü ifade edip, “Talepler çok olumlu yönde herkes ekmeği beğeniyor çünkü artık yapılamıyor. Bu zor bir iş artık evdeki ablalar yaşlandığı için yapılamıyor. Tandır ekmeğine özlem duyulduğu için bol miktarda rağbet var. Bayağı popüler bir hal aldı talepler doğrultusunda İstanbul, Ankara ve çeşitli illere yolluyoruz. Sivas merkez ve ilçelerden özellikle gelip ekmeğimizi alan birçok insan var. Kadınlar hayatta her alanda ön planda oldukları sürece o toplum ilerler. Biz de bu amaçla sadece kadınların çalışabilmesi için bu işi yaptık. Bundan dolayı mutluyum, cehaletin tek korkusu kadındır, kadın öğrendikçe öğretir. Biz de o mizahi sözlerle ilerliyoruz. Şu anda 4 kişi çalışıyoruz daha fazla kadın istihdam etmek istiyoruz fakat eleman bulamıyoruz. Eğer olursa 2 ve 3’üncü tandırı kurup daha fazla istihdam etme şansına sahibiz” diye konuştu.

Kadın çalışanlar memnun

İşletmede çalışan Dilek Köse, yaptıkları işten dolayı mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Erdem bizim komşumuz, böyle bir iş yeri açarak kadınlar için güzel bir istihdam alanı oluşturdu. Biz de faydalanmak istedik. Şu an herkesin ihtiyaç duyduğu güzel bir işimiz var. Unutulmaya yüz tutmuş ve herkesin özlem duyduğu bir iş yapıyoruz. Erdem buna vesile oldu biz de yardımcı oluyoruz. Elimizden geldiğince de bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Hamuru akşamdan yapıyoruz sabah geldiğimizde yumakları yapıyoruz. Belli bir ısınma süreci olduğu için tandırımızı yakıyoruz. Daha sonra da lavaşı yapmaya başlıyoruz. Talebe göre yufka ve diğer ekmek çeşitlerini de yapmaya çalışıyoruz. Bir bayan olarak olarak evimize katkı sağlayıp kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. Diğer çalışan bayanlar 50 yaşın üzerinde hiç çalışmamış kişiler o anlamda da güzel bir vesile oldu.”

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