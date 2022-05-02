Berlin’de 1 Mayıs Kutlamaları

1 Mayıs Berlin’de beklenildiği gibi olaylı geçmedi.

Berlin’de 1 Mayıs İşçi Bayramı için bu sene 20 gösteri başvurusu yapıldı. 1 Mayıs nedeniyle şehrin farklı noktalarında, farklı zaman dilimlerinde, farklı etkinlikler düzenlendi.

Berlin’de bu yılki 1 Mayıs kutlamalarında büyük olayların çıkması bekleniyordu. Berlin İçişleri Senatörü İris Spranger daha önce yaptığı açıklamada artan uluslararası siyasi gerilimler nedeniyle bu sene 1 Mayıs kutlamalarının olaylı geçmesini beklediklerini söylemişti. Yarısı Berlin dışından gelen takviye polisler olmak üzere yaklaşık 6 bin polis, başkentteki 1 Mayıs etkinliklerinde görev aldı.

Etkinlikler, yine geleneksel olarak çoğunlukla Berlin’in Kreuzberg ilçesinde gerçekleştirildi. Burada bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Ara sokaklarda Berlinli Türkler yine evlerinin, iş yerlerinin önüne açtıkları mini standlarda köfte ekmek ve yiyecek-içecek satışı yaptı. Küçük konserler düzenlendi.

Büyük olayların yaşanmasının beklendiği büyük 1 Mayıs yürüyüşü ise akşam geç saatlerde başladı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüş beklenilenin aksine olaysız sona erdi. Fakat yürüyüşten sonra miting alanında toplanan kalabalık dağılmak istemeyince polisle göstericiler arasında zaman zaman arbedeler yaşandı. Polise taş ve şişe fırlatılırken, polis de göstericilere karşı biber gazı kullandı. Bazı göstericilerin gözaltına alındığı görüldü. Göstericilerin arasında yer yer PKK terör örgütü destekçileri de görüldü.

Gündüz, Alman Sendikalar Konfederasyonu’nun (DGB) düzenlediği mitingde ise Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey konuşurken sahneye yumurta atıldı. Giffey konuşması sırasında yüksek sesli yuhalamalara da maruz kaldı. Kalabalıktan Giffey’e, konut şirketlerinin kamulaştırılmasına ilişkin Berlin referandumunun uygulanması için çağrılar yapıldı.

Bu yılki 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda, Berlin’de beklenildiği kadar büyük çapta olaylar yaşanmadı. Oysa siyasiler, başkent Berlin’de uzun zamandır görülmediği kadar büyük çapta çatışmalar beklediklerini açıklamışlardı.