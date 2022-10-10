Berko İlaç çocuk hastalar için oyun alanları kuruyor

“Sağlıklı Yarınlara” mottosuyla, toplum sağlığı için çalışan ve üreten Berko İlaç, Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan hastanelerin pediatri servislerinde yatan çocuk hastalar için oyun alanları kuruyor. “Hastanede Kalan Çocuklar Oyundan Geri Kalmasınlar” sloganıyla 2022 yılı içerisinde toplam 8 adet oyun alanı kurulumu gerçekleştirildi.

Toplum sağlığı için çalışan ve üreten Berko İlaç, çocuk sağlığına geniş pediatrik ürün portföyü ile dokunurken aynı zamanda mutluluğun da çocukların iyileşmesine katkı sağlayacağı bilinciyle Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan hastanelerin pediatri servislerinde yatan çocuk hastalar için oyun alanları kuruyor. Hastane başhekimliği ve klinik sorumlu hekimlerin iş birliği ile pediatri servislerinde uygun görülen yerlerde oyun alanları kurulumu gerçekleştiriliyor.

Yapılan açıklamaya göre, çocuklar oyunla iyileşir sloganıyla ilaç şirketi 2022 yılı içerisinde; 2 adet İstanbul, 2 adet Eskişehir, 1 adet Manisa, 1 adet Aydın, 1 adet Ordu ve 1 adet Adana’da olmak üzere toplam 8 adet oyun alanı kurulumu gerçekleştirdi. İlaç şirketinin saha çalışanları, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek oyun alanı kurulumlarında bizzat bulunarak görev aldılar. Sağlıklı yarınların teminatı olan çocukların sağlıkla yetişmesini önemseyen ilaç şirketi, ilerleyen dönemde farklı şehir ve kurumlarda yeni oyun alanları kurmaya devam etmeyi hedefliyor.

Proje ile ilgili değerlendirmede bulunan Berko İlaç Pazarlama Müdürü Savaş Duman, “Çocuk sağlığına ürünlerimiz ile dokunurken aynı zamanda mutluluğun da onların iyileşmesine katkı sağlayacağını bilmenin verdiği bilinç ile Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan hastanelerin pediatri servislerinde yatan çocuk hastalarımız için oyun alanları kurma fikri ile yola çıktık. Gerçekleştirdiğimiz oyun alanı projesi ile pediatri servisinde yatarak tedavi olan çocukların yüzünde minik bir tebessüm oluşmasını hedefledik. Biliyoruz ki çocukların mutluluğu ailelerin de mutluluğu demektir. Bu proje ile pediatri servisinde yatarak tedavi olan çocuklara evlerindeki sıcaklığı hissettirebilmek ve tedavi süreci sonrasında pozitif anılar kalmasını sağlamak, çocukların hastane kaygılarını azaltmak, sağlık paydaşları ile iyi iletişim kurmalarına katkı sağlamak istedik. Çocukların küçük bir mola verebileceği bu alanlarda ruhlarına da dokunarak iyileşmelerine destek olmak hem de ailelerine ve sağlık çalışanlarına destek olmak bizler için çok kıymetli” şeklinde konuştu.