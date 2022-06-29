Bergama Millet Bahçesi ihalesi yeniden yapıldı

Bergama Belediyesi, kentte inşa edilecek Bergama Millet Bahçesi ihalesinin tekrar yapıldığını bildirdi. Millet Bahçesi için 167 milyon 167 bin TL ile en düşük teklif verilirken, projenin 500 gün içerisinde tamamlanacağı açıklandı.

Bergama Millet Bahçesi’nin ihalesi tamamlandı. Daha önce yapılan, bazı nedenlerle iptal edilen ihaleye 7 ayrı firma teklifini sundu. Projenin yapım işine, 167 milyon 167 bin TL ile en düşük teklif verildi. İhaleyle, Bergama Millet Bahçesinin inşaat süreci yeniden başlamış oldu.

500 günde tamamlanacak, Çamlıpark’ta yapılacak

Öte yandan, iş tesliminin ardından millet bahçesi 500 gün içerisinde tamamlanarak Bergama’nın hizmetine sunulacak.

TOKİ’nin ihalesi ile yapılacak olan Bergama Millet Bahçesi’nin, donatı alanlarıyla birlikte yaklaşık 63 bin metrekare üzerine kurulacağını ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Millet bahçesini yapmamız engellenmeseydi şuan inşaat büyük oranda tamamlanmıştı" dedi.

"Bergama’mıza yıllarca hizmet edecek bir projeyi kazandıracağız"

Başkan Koştu, "Bergama’mız için vizyon projemiz diye yola çıktığımız bu hayalimizi engellemeye çalışanların, şimdiye kadar tek kalemde yapılan en büyük ve en gözde projeyi önlemeye çalışanların amacı siyaseten bizi zorda bırakmaktı. Bu emel için bazı esnaflarımızı kullandılar. Siyasi saiklerle hareket eden bu kesimler, bu hizmetten kadim şehrimizin ve hemşehrilerimizin yararlanmasını engellemekten bile çekinmediler; çünkü onların hizmet diye bir derdi yok. Sadece kendi siyasi ikballeri var. Millet bahçesi yapılamasın, belediye yönetimi olarak biz zorda kalalım hırsı ile hareket ettiler; ama bizim hemşehrilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmemizin önünde kimse duramaz. İnşallah 500 günde millet bahçesini tamamlayıp, sosyal donatı alanlarının yok denecek kadar az olduğu Bergama’mıza yıllarca hizmet edecek bir projeyi kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun."