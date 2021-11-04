Bereket Sigorta, yıl bitmeden 2 ödül daha kazandı

İSTANBUL (AA) - Bereket Sigorta, 2021 Global Banking & Finance Review Awards’da “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Sigorta Şirketi” ve “Türkiye’nin En İyi Dijital Dönüşüm Geçiren Sigorta Şirketi” seçilerek iki ödül birden aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Global Finance, her yıl dünyanın en iyi finans kurumlarını seçiyor. Sektördeki yenilikler ve fark yaratan değişimler için sunulan ödüllerde Bereket Sigorta, “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Sigorta Şirketi” ve “Türkiye’nin En İyi Dijital Dönüşüm Geçiren Sigorta Şirketi” kategorilerinde iki ödüle layık görüldü.

Bereket Sigorta, bu yıl haziran ayında World Finance tarafından düzenlenen İslami Finans Ödülleri'nde de iki ödül almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bereket Sigorta’nın Genel Müdürü Mahmut Güngör, şunları kaydetti:

“Kuruluşumuzdan bu yana sigorta sektöründe yaptığımız yenilikler ve dijital geliştirmelerin uluslararası arenalarda değer bulması motivasyonumuzu ve enerjimizi daha da artıyor. Bu defa Global Finance gibi prestijli bir organizasyon tarafından da iki kategoride ödül kazanmamız, müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinleyip analiz ederek, onlara talepleri doğrultusunda bir sigorta dünyası oluşturabildiğimizi gösteriyor. Elde ettiğimiz başarıda, ülke ekonomisine değer katma yolunda büyük payı olan ana sermayedarımız Tarım Kredi Kooperatifleri’nin değerli yönetici ve çalışanlarına, iş ortaklarımıza, değerli mesai arkadaşlarıma ve müşterilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.”