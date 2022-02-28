Berdyansk halkı Rus güçlerini protesto etti

Ukrayna’nın Rus işgali altındaki Berdyansk kentinde halk, Rus güçlerinin karşısına çıkarak işgale karşı protesto düzenledi.

Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, Rusya Ukrayna’nın güneyindeki Zaporijya Bölgesi’ne bağlı Berdyansk kentinde kontrolü ele geçirmişti. Rusya’nın kontrolü kentte ele geçirmesinin ardından birçok kamu binası önünde toplanan halk, Rus işgaline karşı Ukrayna bayrakları açtı. Rus askerlerinin karşısına geçerek "Defolun" diye çıkışan Berdyansk halkı, daha sonra bir araya gelerek "Berdyansk Ukrayna’nındır" sloganları attı.

Rus güçlerinin halkın bu tepkisi karşısında herhangi bir güç kullanmadığı görüldü.