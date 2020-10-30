Berde’de esnaf yaralarını sarıyor

Azerbaycan’da Salı günü gerçekleştirilen Berde saldırısının ardından esnaf yaralarını sarmaya çalışıyor.

İşgalci Ermenistan ordusunun sivillere yönelik saldırıları devam ediyor. Üçüncü ateşkesi ihlallerine devam eden Ermenistan, Berde kentinde sivilleri hedef aldı. Düzenlenen roket saldırısında 21 sivil hayatını kaybederken 70 kişi ise yaralandı. Saldırıda birçok iş yeri zarar gördü, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev dün saldırının gerçekleştiği noktada incelemelerde bulunarak bölgedeki esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Azerbaycan yetkilileri zarar tespiti için çalışmalara başlandığını bildirirken, esnaf ise iş yerlerini toparlayarak, yaralarını sarmaya çalışıyor.

Ermenistan’a diyecek söz bulamıyoruz

Ermenistan’ın düzenlediği roket saldırısında dükkanı hasar gören Cengiz Ahmedov,”Saldırıda mağazamız bu hale geldi. Ermenistan’a diyecek söz bulamıyoruz. Siz de iş yerimizin ne durumda olduğunu görüyorsunuz. Allah bizleri ve ordumuzu korusun. Halk olarak ordumuzun arkasındayız. Mağaza kapalı olduğundan çok şükür yaralanan olmadı. Biz de bugün gelerek kalan eşyaları mağazadan çıkartıyoruz” diye konuştu.