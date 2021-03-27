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Berat Kandili’nde eller semaya açıldı

Elazığ’da Berat Kandili nedeniyle pandemi tedbirleri kapsamında camileri gelen vatandaşlar dualarla geceyi idrak etti.

Genel 27.03.2021, 21:08
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Berat Kandili’nde eller semaya açıldı

Elazığ’da Berat Kandili nedeniyle pandemi tedbirleri kapsamında camileri gelen vatandaşlar dualarla geceyi idrak etti.

Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar korona virüs (Covid-19) tedbirlerini dikkate alarak camileri boş bırakmadı. Camilere gelen vatandaşlar pandemi kuralları çerçevesinde ibadetlerini yaptı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede ilahiler okunup, salavatlar getirildi. Sait Koç Camii’nde kandil programının ardından İl Müftüsü Selami Aydın dua etti. Duanın ardından namaz kılındı.
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