Berat Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş’ta çadır mescitte düzenlenen “Berat Gecesi" özel programına katılarak, depremden etkilenen vatandaşlar, Türkiye, İslam alemi ve tüm insanlık için dua etti.

Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili’nde camilerde akşam namazı sonrası düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programlarda Kur’an-ı Kerim tilavetleri yapıldı, salavatlar getirildi, ilahiler okundu. Kahramanmaraş’ta da çadır mescitte düzenlenen programda hafızlar Kur’an-ı Kerim tilavet ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu ilahi ve kasideler seslendirdi. Mevlithanlar ise mevlitten bahirler okudu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programın sonunda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremden etkilenen vatandaşlar, Türkiye, İslam alemi ve tüm insanlık için dua etti. Erbaş, af ve mağfiret gecesinde yaptığı duada şu niyazda bulundu:

“Rahmet ve mağfiretinin dünyamıza tecelli ettiği bu kutlu Berat Gecesi’nde senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz, sana halimizi arz ediyoruz. Ellerimizi ulu dergahına açtık, sana yalvarıyoruz. Bizleri dergah-ı uluhiyetinden boş çevirme Ya Rabbi! Bu mübarek gecede yaralı ve hüzünlü bir kalple huzuruna geldik, tam bir teslimiyetle birliğine, büyüklüğüne, yüceliğine şehadet ediyoruz. Kudretinle bizlere inayet eyle Ya Rabbi! Ey tövbeleri çokça kabul eden Rabbimiz! Aziz ve Kerim olan sensin. Bizler aciz kullarız. Rahmetine güvenip affını umarak sana yalvarıyoruz. Hata ve günahlarımızdan senin engin merhametine ve mağfiretine iltica ediyoruz. İtirafımızı, ilticamızı ve tövbelerimizi kabul eyle Allah’ım! Ya Rabb! Bu mübarek Berat gecesinde huzurunda ellerimizi açtık, kendisinden dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdiğin Hz. Eyyüb gibi sana dua ediyoruz. Hz. Eyyüb gibi bizler de bir musibete duçar olduk. Şüphesiz sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bizlere merhametinle inayet eyle Allah’ım! Ey darda kalanların imdadına yetişen Rabbimiz! Şehirlerimizi yıkan, yüreklerimizi yakan, bizi mahzun bırakan büyük bir afete düçar olduk. On binlerce kardeşimizin vefatıyla sarsıldık. Çocuklar yetim ve öksüz kaldı. Anneler evlatsız, babalar çaresiz kaldı. Yetim kullarının sahibi sensin, mahzun kullarının sahibi sensin, garip kullarının sahibi sensin. Sana Hz. Yakub’un kelimeleriyle iltica ediyoruz. Sıkıntı, keder ve hüznümüzü sadece sana arz ediyoruz. Bizlere imdat eyle Ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda bizlere sabır ve metanet ihsan eyle Ya Rabbi. Yolunda ayaklarımızı sabit kıl. Bizlere kudretinle inayet eyle Allah’ım! Ya Rabb! Hayat veren ilkelerine uymakla mükellef olduğumuz Kur’an-ı Kerim’de ’Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık’ buyuruyorsun. Kainattaki her şeyi bir ölçü, nizam ve hikmetle var eden sensin. Her şey, senin sonsuz kudretinin ve eşsiz sanatının eseridir. Yarattığın her şeyin hakikatini idrak edecek basiret ve feraset ihsan eyle Allah’ım! Tabiatın kanunlarına, sünnetullaha, adetullaha uymayı, huzurlu ve güvenli bir hayat inşa etmeyi bizlere nasip eyle Allah’ım! Ya Rabb! Bizleri sorumluluklarını ibadet şuuruyla yerine getirenlerden eyle. İnsanlığın faydalanması için yarattığın tabiattan ve tüm nimetlerden sünnetüllaha uygun bir şekilde istifade etmeyi bizlere nasip eyle Allah’ım! Bizleri semavi ve arazi her türlü afet ve musibetten emin eyle Allah’ım! Ülkemizi, milletimizi, Alem-i İslam’ı ve tüm insanlığı semavi ve arazi her türlü afet ve musibetten emin eyle Allah’ım! Ülkemizi, İslam beldelerini ve tüm yeryüzünü her türlü rahmetine, bereketine ve inayetine mazhar eyle Allah’ım! Ya Rabbel alemin! ’Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır’ ayetinin sırrınca bizlere, depremzede kardeşlerimize ve bütün milletimize kolaylıklar ihsan eyle! Evleri yıkılan, yuvaları dağılan, yakınları vefat eden kardeşlerimize sabır ve metanet ver Allah’ım! Kardeşlerimizin yaralarını sarmak, acılarını hafifletmek için günlerdir deprem bölgesinde canla başla gayret gösteren arama kurtarma ekiplerimize, askerlerimize, polislerimize, sağlık görevlilerimize, din görevlisi hocalarımıza, bütün kardeşlerimize güç ve kuvvet ver! Samimi gayretlerine inayetinle bereket ver Allah’ım! Ya Rabbe’l-alemin! Yüce kitabında, ’Müminler ancak kardeştir’ buyurdun. Bollukta da darlıkta da yardımlaşmayı, dayanışmayı, paylaşmayı emrettin. Bu zor zamanlarda senin emrine uyarak, malını-mülkünü, canını-emeğini seferber eden bütün kardeşlerimizden razı ol Allah’ım! Niyetlerimizi, amellerimizi ve gayretlerimizi makbul eyle Allah’ım! Ya İlahel-alemin! milletimizi ve memleketimizi her türlü afet ve felaketlere karşı bizlere yardım eyle Allah’ım! Ya Rabb! İnsanlık için iyilikten başka bir şey düşünmeyen aziz milletimizin birlik ve beraberliğini, refah ve huzurunu, hürriyet ve egemenliğini kıyamete kadar daim ve baki eyle! Ya Rabbe’l-alemin! Bizleri güçsüz ve zayıf düşürecek çekişmelerden, kavgalardan ve tefrikadan uzak eyle. Kalplerimizi senin sevginde birleştir! Bizlere, aramızdaki küskünlükleri, anlaşmazlıkları, kırgınlıkları ıslah edecek bir şuur ihsan eyle Allah’ım! Bizleri şu anda olduğu gibi zihinleri bir, yürekleri bir, sevgileri bir, hüzünleri bir kardeşler topluluğu olarak daim eyle. Huzurumuzu bozmaya, bizi birbirimize düşürmeye, fitne ve fesat çıkarmaya çalışanlara fırsat verme Allah’ım! Ya Rab! Vatanımız ve mukaddesatımız için sınır boylarında, sınır ötelerinde nöbet tutan, canlarını bu aziz vatana siper eden şanlı ordumuzu, askerlerimizi, polislerimizi, tüm güvenlik güçlerimizi her türlü düşman tehlikesinden emin eyle. Onları, semavi ordularınla teyit eyle Allah’ım! Bu cennet vatanımızda ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin, mukaddesatımız çiğnenmesin diye en aziz varlıklarını feda eden bütün şehitlerimizi sonsuz rahmetine gark eyle Allah’ım! Gazilerimizi sıhhat ve afiyet içerisinde hayırlı bir ömürle muammer eyle Allah’ım! Din, iman, vatan ve mukaddesatımız için çalışanları her zaman muvaffak ve muzaffer eyle Allah’ım! Milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin refah ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için mücadele eden devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize yardım eyle, onları her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah’ım! Ya Rabb! Bize salih ve saliha evlatlar nasip eyle! İnancına, vatanına, mukaddesatına ve emanetine sahip çıkacak temiz nesiller bahşeyle. Nesillerimizi İslam’a, Kur’an’a hadim eyle Allah’ım! Aile ocağımıza huzur ve bereket ihsan eyle Ya Rabbi. Her birimizi hayırlı ana-baba, hayırlı evlat, hayırlı eş, hayırlı akraba, hayırlı komşu eyle! Evlerimizi, huzurla yaşayacağımız rahmet, sekinet ve meveddet mekanı eyle Allah’ım! Bizleri ve nesillerimizi, helali bilip helal şuuruyla yaşayanlardan, haramı bilip haramdan ve kul hakkına girmekten kaçınanlardan eyle Allah’ım! Ya İlahel-alemin! Bu mübarek gece vesilesiyle tilavet edilen Kur’an-ı Kerim’i, zikirleri, tesbihatı, salavatı, dua ve niyazları, dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle! Onlardan bizlere lütfettiğin sevabı, öncelikle iki cihan serveri Peygamber Efendimizin (s.a.s.) aziz ruhlarına hediye ediyoruz kabul eyle Ya Rabbi! Bütün peygamberlerin, Efendimizin, ehli beytinin, ashabının, alimlerin, şehitlerin, İslam’a hizmeti olan tüm ehl-i imanın ruhlarına hediye ediyoruz kabul eyle Ya Rabbi! Üzerinde yaşamış olduğumuz toprakları bizim için vatan kılan aziz şehitlerimizin ve vefat etmiş olan gazilerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz sen vasıl eyle Ya Rabbi! Özellikle deprem sebebiyle senin sonsuz rahmetine uğurladığımız bütün kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz haberdar eyle Allah’ım! Hepsine affınla, merhametinle muamele eyle Ya Rabbi! Ruhlarını şad, mekanlarını cennet, makamlarını ali eyle Allah’ım! Onları Peygamber Efendimize komşu eyle Allah’ım! Ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabr-ı cemil ihsan eyle! Depremde yaralanan kardeşlerimize de Şafi isminle acil şifalar ihsan eyle Allah’ım!”