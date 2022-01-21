banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Tatil başladı, otobüs bileti satışları 3 kat arttı
Tatil başladı, otobüs bileti satışları 3 kat arttı
Selimiye’de son cuma namazı kılındı
Selimiye’de son cuma namazı kılındı
Dün 50 liraydı, bugün 35’e düştü!
Dün 50 liraydı, bugün 35’e düştü!
Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 arttı!
Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 arttı!

"Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika ve Karayip Ülkeleri ile İlişkiler" sergisi açıldı

"Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika ve Karayip Ülkeleri ile İlişkiler" sergisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde açıldı.

Genel 21.01.2022, 17:16
"Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika ve Karayip Ülkeleri ile İlişkiler" sergisi açıldı

"Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika ve Karayip Ülkeleri ile İlişkiler" sergisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde açıldı.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Türkiye ve Latin Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilere ışık tutacak "Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika ve Karayip Ülkeleri ile İlişkiler" sergisi açıldı. Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen serginin açılışına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Serginin açılışında Brezilya, Guetemala, Kostarika, Meksika, Panama ve Peru büyükelçileri ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal da hazır bulundu. Sergide, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin geçmişine dair önemli belgelere yer verildi.

Konuşmasına Latin Amerikalı dostlarla yeniden bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek başlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu hafta adeta Türkiye’de ve Ankara’da Latin Amerika rüzgarı esti desek yeridir. El Salvador Cumhurbaşkanı’nı resmi olarak dün Ankara’da ağırladık ama halen Türkiye’de. Kendisi de ayrıca Türkiye’de bayağı popüler bir siyasetçi oldu. Gerek Tweet’leri ile, gerekse verdiği mesajlarla Türk halkının kalbinde müstesna bir yer edindi. Latin Amerika bölgesi fiziki olarak bize biraz uzak ama ilişkilerimiz ise tam tersine son derece yakın. Güney Amerika’nın en eski haritalarından birini Osmanlı denizcisi Piri Reis 1510 yılında çizmiştir. 19. yüzyılda kıtaya yerleşen Los Turcos adı ile bilinen Osmanlı tebaası, kültüre yakınlaşmada çok önemli bir rol oynamıştır. Bugün açılışını yaptığımız sergi, aslında dost Latin Amerika ülkeleriyle ortak bir geçmişi ortaya koyuyor. Serginin hazırlanmasında emeği olan değerli büyükelçilerimize, Latin Amerika ülkeleri büyükelçilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bakanlığımız bünyesinde arşivleri tek tek tarıyoruz, dijital ortama taşıyoruz. Hem bakanlığımızda muhafaza ediyoruz hem de bir nüshasını da Devlet Arşivleri Başkanlığı’na gönderiyoruz. Bu çalışmaları yaparken, bakanlığımız bünyesinde arşivlerin gizliliklerinin kaldırılması komisyonu kurduk. Çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, büyükelçilerimiz incelemeler yapıyor ve gizliliğinin kaldırılmasına karar verdikleri arşiv belgelerini de akademisyenlerin, tarihçilerin, öğrencilerin ve ilgi duyan herkesin hizmetine böylelikle sunmuş oluyoruz. Şu an açılışını yaptığımız sergi de, gelişen ilişkilerimizin güzel bir örneği. Aslında bu sergi 2021 - 2022’de bağımsızlıklarının 200. Yıldönümünü kutlayan ülkelerle düzenlediğimiz çok sayıda etkinliklerden sadece bir tanesi. Latin Amerika ülkelerini bağımsızlığına kavuşturan Bolivar, ’Halklarımızın parlak geleceği, ülkelerimizin birliği ile mümkündür" der. Biz bu birlikteliği daha büyük görüyoruz. Birlikte daha güçlü bir geleceğin bizleri beklediğine inanıyoruz. Hepinize bu açılışa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum, beni de davet ederek aranıza kabul ettiğiniz için ayrıca şükranlarımı arz ediyorum, saygılarımla” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11