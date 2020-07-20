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Belediyeye web sitesi şoku
KOCAELİ'NDE KANDIRA BELEDİYESİ'NİN WEB SİTESİNDE TRAFİK DOLUNCA, HOSTİGN HİZMETİ SAĞLAYAN FİRMA SİTEYİ KAPATTI.
Genel 20.07.2020, 11:24
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Kocaeli’nde Kandıra Belediyesi’nin web sitesinde trafik dolunca, hostign hizmeti sağlayan firma siteyi kapattı.
Kocaeli’nin yerli turisti en çok çeken ilçelerinden Kandıra’da, belediyenin web sitesi kapandı. Kandıra Belediyesi’nin hosting hizmetini sağlayan firma, sitenin trafiğinin dolması üzerine siteye girişleri durdurdu. Yüzlerce online işlemin tek tuşla halledildiği sitesinin kapanması herkesi şaşkına çevirdi. Siteye giren vatandaşlar, ’Trafik kotası sebebiyle hizmet durdurulmuştur’ yazısı ile karşılaştı.
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