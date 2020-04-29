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Belediye tesislerinde salgın avantaja çevrildi

KIRŞEHİR BELEDİYESİ, COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE EVDE KALMA SÜRECİNİ SOSYAL TESİSLERDE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR İLE AVANTAJA ÇEVİRİYOR.

Belediye tesislerinde salgın avantaja çevrildi

KIRŞEHİR BELEDİYESİ, COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE EVDE KALMA SÜRECİNİ SOSYAL TESİSLERDE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR İLE AVANTAJA ÇEVİRİYOR.

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:40
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Belediye tesislerinde salgın avantaja çevrildi

Kırşehir Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle evde kalma sürecini sosyal tesislerde yaptığı çalışmalar ile avantaja çeviriyor.

Kırşehir Belediyesine ait 3 tesiste çalışmalar salgın tehlikesi geçtikten sonra halkın hizmetine sunulmak üzere tadilattan geçirildi. Belediye tarafından Çukurçayır Mahallesinde bulunan ve bir dönem suyu çekilen hılla gölü, su seviyesinin artması ile şehrin yeniden gündemine geldi.

Belediye İşletme ve İştirakler Müdürü Arif Öztürk, belediye tesislerinde dış cephe çalışmasının yanı sıra mutfak envanterlerinin yenilenmesi, iç mekan çalışmaları yapıldığını sosyal tesislerin tamamının ise korunması adına kamera sistemleri ile takip edildiğini söyledi.

Öztürk, "Covid-19 salgını kapsamında 22 Mart tarihinde sosyal tesislerimizi kapattıktan sonra kapalı kalınan süreci avantaja çevirerek gölde temizliğin yanı sıra su seviyesini de koruduk. Gölü vatandaşların hizmetine açmak adına kamelyalarla donatarak restoran tadilatlarını bitirdik. Önceki, dönemlerde özellikle yaz dönemlerinde gölde su kaybı ve kaçakların tespiti yapılarak sondaj kuyularında ki besleme ile göldeki su seviyesi daha da yükseltildi. Canlılar, doğa ve insanların avantajlı kullanımına bölgeyi kazandırdık. Covid-19 salgını sonrası insanlara da göl içersin de olacak kamelyalarla da farklı bir konsept sunacağız" diye konuştu.

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