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Belediye meclisinde “ucuz ekmek” tartışması

Gemlik Belediye Meclisi’nde konuşan MHP’li meclis üyesi Osman Durdu, zabıtanın geçen hafta gerçekleştirdiği fırın denetimini eleştirince Başkan Sertaslan, “Ben Gemlikli hemşerilerimin 200 gram yerine 250 gram ekmeği 1,5 liraya yemesi için irade ortaya koydum” dedi.

Genel 09.02.2021, 13:16
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Belediye meclisinde “ucuz ekmek” tartışması

Gemlik Belediye Meclisi’nde konuşan MHP’li meclis üyesi Osman Durdu, zabıtanın geçen hafta gerçekleştirdiği fırın denetimini eleştirince Başkan Sertaslan, “Ben Gemlikli hemşerilerimin 200 gram yerine 250 gram ekmeği 1,5 liraya yemesi için irade ortaya koydum” dedi.

Gemlik Belediye Meclisi şubat ayı 2. oturumu, Cemil Meriç Kültür Merkezi açık alanında gerçekleşti. Sağlık kurallarına uygun gerçekleşen meclis, belediyenin sosyal medya hesaplarında canlı yayınlandı.

Marmara Kimya Sanayii (MKS) tarafından yapılacak ilave şamandıralar hakkında sunum yapıldı. Ayrıca yerli otomobil TOGG hakkında Gemlik’in çeşitli noktalarına yerleştirilecek tabelâ örnekleri meclis üyeleriyle paylaşıldı. Başkan Sertaslan, TOGG prototiplerinden birinin Gemlik’te sergilenmesi için AK Parti grubundan destek istedi.

Daha sonra gündem dışı söz alan MHP’li meclis üyesi Osman Durdu, Gemlik Belediyesi zabıtasının geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği fırın denetimini eleştirdi. Belirli yasalar çerçevesinde serbest piyasa ekonominin uygulandığını belirten Durdu, “Gemlik’te Esnaf Odası’nın belirlemiş olduğu tarife var. 1 liraya da, 1,5 liraya da, 2 liraya da ekmek satan fırınlar var. Gemlik Belediyesi neden 230 gram Belediyenin ekmek fiyatlarına müdahale etmesi doğru değildir. Zabıta tarife ve hijyen denetimi yapsın” dedi.

Maksatlarının Gemliklilerin ucuz ekmek yemesi olduğuna vurgu yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, “Övünçle söylüyoruz, biz Gemliklilerin faydasına olduğuna inandığımız, 250 gram ekmeğin 1,5 lira olması yönünde karar verdik ve bunu uyguluyoruz” dedi.

Başkan Sertaslan şöyle konuştu: “Türkiye’de serbest piyasa ekonomisi var ama bir sınır da var. Ucuz yapabilirsin, indirimli ürün satabilirsin, vatandaşın ucuza ekmek yemesine olanak sağlayabilirsin. Bunu da Belediyenin herhangi bir şekilde engellemesi mümkün değil, akla da uygun değil. Vatandaş ne kadar ucuza yiyorsa bundan iftihar ederiz.”

“Gemlik’te ekmek üretimi yapan fırıncı arkadaşların arasında ihtilaf ortaya çıkmış. Bir grup, biz Gemlik’teki tarifenin bir ehemmiyeti yok, Bursa’da yayınlanan tarifeyi uygulayacağız demektedir, diğer grup ise biz karar aldık, o üst sınırı baz alarak, kurallara uygun hareket etmek suretiyle Bursa’nın çıkarmış olduğu tarife içerisinden bir durum çıkardık, bunun uygulanmasını talep ediyoruz. Ancak bu gün değil, onaylandıktan sonra demişlerdir. Her iki grup da zabıtayı üzerine düşeni yapmamak konusunda bana şikayet etmişlerdir. Her iki grubun da temsilcileriyle, dostane yaklaşımla, bunu basına taşımadan görüştüm ve şunu gördüm: Ben önüme gelen iki seçeneğe baktığımda, Gemlik’teki odanın 2019 tarifesinin uygulanması halinde 250 gram ekmeği 1,5 Lira’nın üzerinde satamayacak. Diğer tarafta ne vardı? Şikayette bulunan arkadaşların talep ettiği gibi devam etseydik, Osman Durdu şikayet etmezdi ama benim hemşerim 200 gram ekmeği 1,5 Lira’ya yiyecekti. Benim taraf olduğum şey 250 gram ekmeğin 1,5 Liraya yenmesi. Ben Gemlik Belediye başkanıyım ve Gemlik’teki oda 230 gramı baz al diyorsa ben onu baz alırım. Övünçle söylüyorum, vatandaşın lehine olduğuna inandığım, 250 gram ekmeği 1,5 Liraya satsınlar kararına inandım ve bunu uyguluyorum.”
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