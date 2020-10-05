Belediye binasına dev Türk bayrağının yanına dev Azerbaycan bayrağı da asıldı
BELEDİYE BİNASINA DEV TÜRK BAYRAĞININ YANINA DEV AZERBAYCAN BAYRAĞI DA ASILDI
Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye binasına Türk bayrağının yanına Azerbaycan bayrağı da asıldı.
1075 yılından günümüze kesintisiz Türk kenti Osmaneli halkının kardeş Azerbaycan halkının yanında olduğu göstermek için, belediye binasına dev Türk bayrağının yanına Azerbaycan bayrağı asıldı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Azerbaycan şu günlerde tarih yazıyor. Ermenistan’ın saldırgan tutumunu sürdürerek Azeri topraklarına saldırması biz Türkler tarafından kabul edilemez bir durum. Azerbaycan tüm gücüyle Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri alıyor. Artık güçlüyüz ve gücümüzün farkındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdaoğan’ın liderliğinde tek millet, iki devlet sloganıyla gerekeni yapıyoruz. Osmaneli Belediyesi olarak, iki kardeşin bayraklarını binamıza asarak kalbimizin Azerbaycan kardeşlerimizle birlikte attığını dosta düşmana gösteriyoruz" dedi.
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