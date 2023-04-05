Belediye başkanının Kozan’ı gezen sınıf arkadaşları tekerlekli sandalye bağışladı

Adana Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın ilçeyi ziyaret eden sınıf arkadaşları engelli vatandaşlar için 7 adet tekerlekli sandalye gönderdi. Tekerlekli sandalyeler ihtiyacı olanlara ulaştırılmaya başlandı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın, Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Bölümü’nden sınıf arkadaşları geçtiğimiz aylarda ilçeyi ziyaret etti. Ziyarette sonrası Başkan Özgan’ın arkadaşları ihtiyacı olanlara verilmek üzere 7 adet tekerlekli sandalye gönderdi. Başkan Özgan, Beyaz Ay Derneği Başkanı Ahmet Ünal ile birlikte belirlenen ailelere tekerlekli sandalyeleri hediye etmeye başladı.

Selçuk Üniversitesinden sınıf arkadaşlarının daha önce misafir ettiğini hatırlatan Başkan Özgan, "Onlar da kendi aralarında görüşmüşler Kozan’da ki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere 7 adet tekerlekli sandalye gönderdiler. Bizde Beyaz Ay Derneğimiz ile birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Dernek Başkanı Ahmet Ünal da, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza tekerlekli sandalyelerin ulaşmasına vesile olan başta Kozan Belediye Başkanımız Kazım Özgan ile emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tekerlekli sandalye teslim alan vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti.