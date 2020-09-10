Belediye başkanından korkutucu Korona virüs açıklaması
AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ZEYBEK, KENTTEKİ KORONA VİRÜS (COVİT-19) VAKALARI İLE İLGİLİ KORKUTUCU BİR AÇIKLAMADA BULUNARAK, “BAŞLANGIÇTA AFYONKARAHİSAR ÇEVRE KENTLERE GÖRE EN AZ HASARLA İLERLEYEN KONUMDAYDI AMA ŞUANDA KOMŞULARIMIZI GEÇMİŞ DURUMDAYIZ” DEDİ.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentteki Korona virüs (Covit-19) vakaları ile ilgili korkutucu bir açıklamada bulunarak, “Başlangıçta Afyonkarahisar çevre kentlere göre en az hasarla ilerleyen konumdaydı, ama şuanda komşularımızı geçmiş durumdayız” dedi.
Başkan Zeybek, beraberinde Vali Gökmen Çiçek ile birlikte kent merkezinde Korona virüs (Covit-19) denetimi yaptı. Denetimlerde vatandaş ve esnafları maske ile sosyal mesafe konusunda uyaran Başkan Zeybek ayrıca maske ve dezenfektanda dağıttı.
Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan ve kentteki vaka sayılarına değinen Başkan Zeybek, vaka sayılarının yüksek olduğuna değindi. Başkan Zeybek, “Devletimiz ve hükümetimiz fazla bir şey istemiyor. Sadece maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Bunu da yapmazsak gidişimiz iyi değil. Başlangıçta Afyonkarahisar çevre kentlere göre en az hasarla ilerleyen konumdaydı ama şuanda komşularımızı geçmiş durumdayız. Allah rızası için kendimizi, çoluğumuzu çocuğumuzu ve eşimizi, dostumuzu düşünüyorsak kurallara uyalım” dedi.
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