Belediye Başkanı Murat Aydın, bayram namazını Beykozlularla birlikte kıldı

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, bayram namazını Serbostani Mustafa Ağa Camii’nde Beykozlularla birlikte kıldı.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, bayram namazını Serbostani Mustafa Ağa Camii’nde Beykozlularla birlikte kıldı. Namaz sonrasında Beykozlu vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Aydın, vatandaşlara yiyecek ikram ederken Türkiye’nin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutladı. Namaza gelen Beykozlulara namaz sonrasında yiyecek ve içecek ikramlarında bulunuldu. Beykoz Belediye Başkan’ı Murat Aydın, bayram namazını Serbostani Mustafa Ağa Camii’nde kıldıktan sonra camii önünde Beykoz’lu vatandaşların Ramazan Bayram’ını tebrik etti.

Bayram namazını Serbostani Mustafa Ağa Camii’nde kıldıktan sonra konuşan Beykoz Belediye Başkan’ı Murat Aydın, "Bugün hemşehrilerimizle beraber bayram namazını Serbostani Camii’miz de kıldık. Bayram sonrası kucaklaşıp bir araya geldik. Son iki yıldır salgın sürecinden dolayı bayramları arzu ettiğimiz gibi yaşayamamıştık. Şükürler olsun bugün normal bir bayram tadında oldu. Sağlıkla ve sıhhatle nice bayramlara tüm Beykoz’lularla birlikte ulaşalım diye dua ediyoruz. Rabbim ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı korusun. Bayram inşallah bayram tadında yaşanmaya başladı. Şükürler olsun Rabbime bugünlere kavuştuk" diye konuştu.