Büyükçekmece Belediye Meclisi Haziran ayı birinci oturumunu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Sakın ola ki binalarınızın metrekaresinde dikkat çekici indirime gitmeyin. Belediyenin görüşünü almadan asla kentsel dönüşüm ile ilgili sözleşmeye imza atmayınız değerli Büyükçekmece ailem" dedi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Haziran ayı birinci oturumunu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında yapıldı. Meclis sonunda bir açıklama yapan Başkan Akgün, konutları kentsel dönüşüme girecek olan Büyükçekmecelileri uyardı. Bazı müteahhitlerin vatandaşları yanlış bilgilendirdiğini ve bu durumun ciddi mağduriyetlere yol açtığına dikkat çeken Başkan Akgün; “sakın ha tuzağa düşmeyin” uyarısı yaptı.

“Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı”

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Haziran ayı birinci oturumunda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündemde yer alan Büyükçekmece Belediyesi’nin 01.06.2021 tarih ve 60 sayılı Meclis kararı istikametinde taraf olduğu “Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi” çerçevesinde taahhüt ettiği “2050 Yılında Karbon Nötr Büyükçekmece” çalışmalarını içeren “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)” oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca Büyükçekmece sınırlarında kadın, yaşlı, çocuk, engelli ve gençler gibi kırılgan - dezavantajlı grupların, hizmetlerden eşit ve adil şekilde yararlanabilmesi amacıyla hazırlanan “Yerel Eşitlik Eylem Planı” oy birliğiyle kabul edilirken gündemdeki bazı maddeler de ilgili komisyonlara havale edildi.

“Belediyenin görüşünü almadan asla sözleşme imzalamayın”

Başkan Akgün, bazı müteahhitlerin 4 - 5 kat olabilecek binalar için vatandaşa “Ben belediyeden işi çözdüm” diyerek imza alma yoluna gittiklerini belirterek şunları söyledi: “Gelen şikayetler ve kendi tespitlerimizden öğrendik. Belediyenize gelmeden, belediyenizin teknik insanlarından bilgi almadan, Deprem ve Kentsel Dönüşüm Bürosu’ndan, benden, başkan yardımcısından, imar müdüründen kim olursa resmi bilgi almadan hiçbir müteahhitle konuşmayın. Bu şehir yatay yapılaşma planını ısrarla devam ettiren İstanbul’da tek şehirdir. Müteahhit 7 kat ruhsat almayı taahhüt ediyor sözlü olarak. Siz de imza atıyorsunuz. Sonra kurtulamıyorsunuz. Mahkemeler devam ediyor. Depreme hazırlık konusunda çok ciddiyiz. Bu depremin 2030’lu yıllarda olacağını bilim insanları ortaya koymuştur. Büyükçekmece’de bugüne kadar 40 bine yakın konutu yeniledik. Bu kentsel dönüşümü ciddiyetle birlikte yürütmek zorundayız. Özel ekipler oluşturdum. Bu özel ekipler benim başbakanlığımda her bir evi eskiden başlayarak 70’lerden başlayarak 2002, 2004’e kadar binaların tamamını önce görsel sonra teknik olarak denetlemeye devam edeceklerdir. Bu can meselesi. Hiç kimseye inanmayın. Sadece belediyenizin teknik insanına inanın. Kendi bölgenizde inşaat yaptığını bildiğiniz, gördüğünüz uzman müteahhitler varsa görüşün. Şehrimizde hiç inşaat yapmamış, örnek yapısı yok. Tanımıyorsunuz. ‘’7 kat inşaat ruhsatı alacak’’ diyenleri medeni şekilde uzaklaştırın. Sizlerin bu konuda uyanık olması çok önemli. Büyükçekmece mutlu insanların yaşamakta olduğu yerdir. Şehir hayatında imar mevzuatında kaçak yapılaşmaya asla tavizimiz olmayacaktır.”

“Binalarınızın metrekaresinde dikkat çekici indirime gitmeyin”

Vatandaşları binalarının metrekareleri konusunda da uyaran Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün: “Sakın ola ki binalarınızın metrekaresinde dikkat çekici indirime gitmeyin. Siz anlaşırken 85 metrekareye 5 metrekareye düşebilir. 85 metrekareden 65 metrekareye indirmek isteyen müteahhitle konuşmayın. Gördüğüm manzara Büyükçekmece ısrarla kentsel dönüşümü devam ettiriyor. Belediye zorluyor vatandaşın canını kurtarmak için. Vatandaş da ‘’nasıl olsa belediye kararlı ben anlaşayım’’ diyor. Asla. Proje üretimi konusunda yardımcı olacağız. Müteahhit hangi projeyi sunarsa sunsun bizim onayımızı almadan hiçbir bağ yapmayın. Dairelerinizi küçültmeyin. Arsalarında değeri Büyükçekmece’de inanılmaz hızlı aratıyor. Kendi malınıza sahip çıkınız. Belediyenin görüşünü almadan asla kentsel dönüşüm ile ilgili sözleşmeye imza atmayınız değerli Büyükçekmece ailem” diye konuştu.