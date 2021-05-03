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Belediye Başkan Yardımcısı korona virüsüne yenik düştü

Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun, korona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Genel 03.05.2021, 17:38
Belediye Başkan Yardımcısı korona virüsüne yenik düştü

Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun, korona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Coşkun, geçtiğimiz haftalarda korona virüsüne yakalanmıştı. Yoğun bakıma kaldırılan ve durumu ağırlaşan Coşkun’dan acı haber geldi. Belediye Başkan Yardımcısının vefatı, sevenlerini üzüntüye boğdu.

63 yaşındaki Ramazan Coşkun, evli ve 2 çocuk babasıydı. Coşkun, 3 Temmuz 2020 tarihinde Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.
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