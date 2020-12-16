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Belediye başkan yardımcısı korona virüsten hayatını kaybetti
Mersin’in Bozyazı İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Genel 16.12.2020, 13:50
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Mersin’in Bozyazı İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz, kasım ayının son haftasında temas ettiği bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye giderek test yaptırdı. Testi pozitif çıkan 49 yaşındaki Deniz, kendisini evde izole etti, bir süre sonra da durumu ağırlaşınca Anamur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Deniz, burada tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Deniz’in cenazesinin, bugün Denizciler Mahallesindeki aile mezarlığına defnedileceği bildirildi.
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