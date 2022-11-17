Belçika’dan, İsrail’in işgal politikalarına karışan şirketlere yaptırım

Belçika Federal Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Dermagne, İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü işgal politikalarına herhangi bir Belçikalı şirketin müdahil olup olmadığının belirlenmesi için bir araştırma talimatı verildiğini ve bu şirketlere yaptırım uygulanabileceğini ifade etti.

Belçika Federal Parlamentosu’nda 2023 yılı siyasi programı hazırlıkları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan ve İsrail’in Filistin topraklarında yasadışı yerleşim yerleri kurma ve buralarda üretilen ürünlerin dünya pazarında satılması süreçlerinde yer alan şirketlere yönelik yaptırım uygulaması talebi gündeme geldi. BM İnsan Hakları Yüksek Temsilciliği tarafından yapılan bir çalışma ile doğrudan ya da dolaylı olarak yasadışı yerleşim faaliyetlerine destek veren şirketler hakkında Belçika’nın bir çalışma yapacağı açıklandı.

Meclis oturumunda konuya ilişkin sorulara cevap veren Belçika Federal Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Dermagne, İsrail’in Filistin topraklarında yasadışı yerleşim yerleri kurmasına karışan Belçikalı şirketler hakkında soruşturma talimatı verdiğini ve bu çalışma sonucunda şirketlere yaptırım seçeneklerinin de araştırılacağını söyledi. Bu süreçlere karışan şirketlere yönelik yaptırımların söz konusu olabileceğini belirten Bakan Dermagne, “Sosyal sorumlulukları açısından tüketicilerin işgal altındaki topraklardan gelen ürünler hakkında bilgilendirilmesi önemlidir. Bu konu, Avrupa Birliği (AB) kapsamındaki şirketlerin sürdürülebilirlik açısından hassas olmalarını isteyen bir yasal sürecin parçasıdır” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Filistin topraklarında yaptığı yasadışı yerleşim ve burada üretilen ürünlerin uluslararası pazarda satılması konusunda daha önce eski Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ve Başbakan Alexander De Croo tarafından da araştırma yapılacağı bildirilmişti.