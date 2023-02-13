Belçika’da sığınmacılar sokağa atıldı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan eski vergi dairesi binasının boşaltılması sonrası yaklaşık bin sığınmacı sokakta kaldı.

Belçika’da yaşanan sığınmacı krizi giderek derinleşirken, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle de ülkedeki sığınmacı sayısı hızla artıyor. Başkent Brüksel’de bulunan eski vergi dairesi binasında zorlu şartlar altında yaşam mücadelesi veren sığınmacıların binayı kullanmasına son verildi. Brüksel’in Türk mahallesi olarak da bilinen Schaerbeek’te bulunan ve halihazırda onarım için boş bekleyen eski vergi dairesi binası Palais 48’deki yaklaşık bin sığınmacı tahliye edilmeye başlandı. Boşaltma işlemlerini gözlemlemek üzere Birleşmiş Milletler (BM) adına bazı temsilciler de olay yerine geldi. Kendilerine tahliye durumu ile ilgili bilgi verilmediğini söyleyen sığınmacılar, sokakta beklemeye başladı.

Sivil toplum çare arıyor

Belçika’nın sığınmacılarla ilgili konularda görevli kurumu Fedasil’in 8 binden fazla yargı kararıyla haksız bulunduğu ve son olarak kurumun ofislerine haciz gönderilmesi tepki topluyor. Bu süreçte harekete geçen bazı sivil toplum kuruluşları, yaklaşık 700 sığınmacıya yer bulmak için çalışmalar yürüttüğünü duyurdu. Birçok sığınmacının yeniden sokakta kaldığı karar sonrasında Belçika basını da konuya geniş yer verdi. Yerel basında çıkan haberlerde, Brüksel’de faaliyet gösteren Bruss’Help yardım kuruluşunun başkanı François Bertrand’ın konuya ilişkin olarak, "Devletten daha iyisini yapmaya çalışmıyoruz. Amacımız devletle birlikte tamamlayıcı bir şekilde sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak" dediği aktarıldı.

Öte yandan, Fedasil ile Bruss’Help arasında bir konvansiyon imzalanması için müzakerelerin sürdüğü, anlaşma sağlandığı takdirde Brüksel’de sığınmacı ağırlama konusunda Bruss’Help’in yetkilendirileceği bildirildi.