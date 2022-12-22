Belçika’da sağlıkçılardan hükümete sığınmacı çağrısı

Belçika’da sağlık çalışanları hükümete çağrıda bulunarak sığınmacılara barınacak yer tahsis edilmesinin talep edildiği bir bildiri yayınladı.

Belçika’da sığınmacı krizi büyüyor. Başta başkent Brüksel olmak üzere sığınmacı barındırmak üzere ayrılmış yerlerde doluluk nedeniyle yeni sığınmacı kabul edilemiyor. Yasal olarak yer verilme hakkı edinmiş 7 bin sığınmacıya kalacak yer tahsis edilmiyor. Sokaklarda kalan çok sayıda sığınmacının sağlık durumu da kış mevsiminin gelmesiyle ülkede tartışma konusu oldu.

Sağlık personelinin gücü tükendi

Sığınmacılara gönüllü sağlık hizmeti veren sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Belçika’da yaşanan sığınmacı krizi nedeniyle herhangi bir yere barınmak üzere yerleştirilemeyenlerin sağlık durumunun alarm verdiğine dikkat çeken bir bildiri yayınladı. Belçika İltica ve Göç Bakanı Nicole De Moor’a, sığınmacılara acilen barınacak yer bulunması çağrısı yapan sağlık çalışanları, yaşanan insani kriz nedeniyle sığınmacıların difteri ve uyuz gibi bulaşıcı hastalıkların hedefi olduklarını ifade etti. Krizin devam etmesi durumunda hem sağlık sisteminin zor durumda kalacağı hem de gönüllü sağlık desteği veren personelin bu desteği bırakacağı bildirildi. Sığınmacıların ve sağlık personelinin psikolojik olarak da tahammül sınırının sonuna geldiği belirtilen bildiriye hükümet kanadından herhangi bir cevap verilmedi.

Sokakta yatmaya devam ediyorlar

Brüksel’in merkezindeki Petit Chateau adlı merkezin etrafında kurdukları çadırlarda yağmur altında yaşam savaşı veren sığınmacılar ise kendilerine gönüllülerin el uzattığını, devlet makamlarından destek görmediklerini ifade ediyor. Afganistan’dan Belçika’ya gelen sığınmacılardan Osman Şerzat, "Burada problem var, yer vermiyorlar. Kamp dolu kalmak için yer yok diyorlar. Bu çadırlarda 4-5 kişi yatıyoruz. Devletten kimse gelmiyor ama halk ve Araplar yardım ediyor. Yağmur yağarken burada yatıyoruz. Sağlık konusunda kimse yardımcı olmuyor ama başka yere doktora gidiyoruz" diyerek yaşadıkları durumu anlattı.

Hükümetten kalıcı çözüm önerisi yok

Brüksel’in Türk mahallesi olarak da bilinen Schaerbeek’de yer alan Maliye Bakanlığı’na ait eski bir binada da çok sayıda sığınmacı kışı geçirmeye çalışıyor. Hiçbir hijyen koşulunun sağlanmadığı binada ısıtma da bulunmuyor. Gönüllü sağlık personellerinin yardımına koştuğu sığınmacılar arasında bulaşıcı hastalıkların giderek yayıldığı ve bu duruma karşı acil olarak tedbir alınması gerektiği belirtiliyor. Belçika’da yaşanan sığınmacı krizine karşı hükümetin henüz kalıcı bir çözüm önerisi yapmamış olması da eleştirilerin dozunu arttırıyor.