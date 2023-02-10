Belçika’da katedralden İstiklal Marşı yankılandı

Belçika’nın Anvers kentinde bir katedralden Türkiye’ye destek için İstiklal Marşı çalındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm dünyadan destek mesajları gelmeye devam ediyor. Belçika’nın Flaman kesiminin önemli şehirlerinden Anvers’te bir katedralden de Türkiye’ye destek amacıyla İstiklal Marşı çalındı. Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye’de meydana gelen depremde binlerce insanın hayatını kaybetmesinden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.