Belçika’da demiryolu çalışanları 3 günlük grev başlattı

Belçika’da demiryolu çalışanları, hükümetin hazırladığı bütçe paketini yetersiz bularak ülke genelinde 3 gün sürecek bir grev başlattı.

Belçika’da demiryolu çalışanları, Başbakan Alexander De Croo hükümeti tarafından hazırlanan 2023 bütçesi kapsamında demiryolları için ayrılan bütçe üzerine grev kararı aldı. Sendikalar tarafından organize edilen grev nedeniyle ülkede her 4 trenden sadece biri çalıştı. Özellikle Valonya bölgesinde bulunan Namur, Brabant Valon ve Lüksemburg kentlerinde personel eksikliği sebebiyle seferler tamamen durdu. Ülkede 3 gün sürecek demiryolları grevi nedeniyle çok sayıda çalışan işine özel araçlarla giderken, birçok kişi de uzaktan çalışma sistemini tercih etti.

Biri biterken diğeri başlayacak

Belçika’daki demiryolları grevinin iki kısımdan oluşacağı öğrenildi. İlk grev, Belçika Devlet Demiryollari İşletmesi (SNCB) ve Infrabel demiryolu şirketi çalışanları tarafından dün yerel saatle 22.00’de başlatıldı. Belçika federal hükümeti tarafından demiryolları için ayrılması planlanan bütçe diliminden duyulan rahatsızlık nedeniyle yapılan grevde, demiryolu çalışanları ülkede yaşanan yüksek enflasyon ve enerji krizi gibi sebeplerle düşen alım gücünün iyileştirilmesi için daha büyük bir pay bekliyor. İlk grevin bugün 22.00 itibariyle sona ermesinin ardından aynı saatte 1 Aralık 2022’ye kadar sürecek 2. grev başlayacak. Trenlerde bilet kontrolü yapan çalışanlar tarafından başlatılacak olan 2. grevde, çalışma koşulları ve yetersiz güvenlik tedbirleri protesto edilecek.

Hükümet sessiz

Ülkede 3 gün sürecek ve hayatı olumsuz etkileyecek greve ilişkin hükümet kanadı sessizliğini koruyor. Büyük bir bütçe krizi yaşayan, yapılan bütçe hataları nedeniyle acilen bakan değiştiren, yüksek kamu borçları sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uyarılan Belçika’da, hükümetin maaş artışı ve koşulların iyileştirilmesini talep eden kamu çalışanlarına beklenen düzeyde karşılık vermesi zor görünüyor.

Ülkede Vivaldi Koalisyonu olarak bilinen federal hükümetin kurulması sırasında, koalisyonda yer alan Yeşiller Partisi Ulaştırma Bakanlığı’nı almış ve Georges Gilkinet bu göreve atanmıştı. Gilkinet göreve geldiğinden bu yana ’’Demiryollarını ülkede ulaşımın bel kemiği yapacağız’’ diyerek güçlü bir yatırım mesajı vermişti. Hükümet, demiryolları için 2023’de 115 milyon, 2024’te de 100 milyon euro bütçe ayrıldığını açıklamıştı.