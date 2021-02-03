Belçika’da Covid-19 önlemlerine karşı cansız mankenli protesto

Belçika’da Therese Mahieu adlı restoran sahibi, korona virüs önlemleri nedeniyle Ekim’den bu yana restoranların kapalı olmasını, balonlardan yaptığı cansız mankenleri müşteri gibi ağırlayarak protesto etti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Avrupa ülkelerinde sert önlemler alınıyor. Söz konusu önlemler kapsamında restoranların Ekim’den bu yana kapalı olduğu ülkelerden Belçika’da bir restoran sahibi salgına yönelik önlemleri, balonlardan yapılmış cansız mankenleri müşteri gibi ağırlayarak protesto etti.

Belçika’nın başkenti Brüksel yakınlarında bulunan Chez Therese restoranının sahibi Therese Mahieu, peruk, atkı ve şapka giydirdiği mankenleri masalara yerleştirerek, mankenlere yiyecek ve içecek servis etti.

Belçika’da son 24 saatte bin 854 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 713 bin 271’e ulaştı. Son 24 saatte 49 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 21 bin 173 oldu.