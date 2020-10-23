Belçika’da Covid-19 kuralları yeniden sıkılaştırıldı

Belçika’da Covid-19’la mücadelede önlemler sıkılaştırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda spor, kültürel, eğlence, toplu taşıma gibi alanlarda önlemler artırıldı.

Belçika’da Covid-19’la mücadele ile görevli Danışma Kurulu, 4. alarm seviyesine uygun olarak spor, kültürel etkinlikler ve yüksek eğitimde korona ile mücadele için bir dizi önlem aldı ve mücadele kurallarını güçlendirdi. Ülkede tüm hastanelerde acil olmayan ameliyatların ise ertelendiği açıklandı. Belçika’da Başbakan Alexander De Croo imzasıyla basın açıklaması yayınlayarak duyurulan yeni kararlara gerekçe olarak; ’’Hastaneleri boşaltmak, tüm okulları kapatmak zorunda kalmaktan kaçınmak, tüm ekonominin kapanmasını önlemek ve tam kapanma nedeniyle çok fazla vatandaşı izole etmemek için daha katı kurallar gereklidir’’ ifadeleri kullanıldı. Açıklamada; "Durumun aciliyeti göz önüne alındığında, bu kurallar doğrudan yürürlüğe girecek ve 23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlanır yayınlanmaz geçerli olacaktır. Kurallar, iki hafta sonra bir ara değerlendirme ile 19 Kasım 2020’ye kadar yürürlükte kalacaktır’’ denilerek iki hafta sonra durumun yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Açıklamanın sonunda gece sokağa çıkma yasağı tekrar hatırlatılarak; "Acil tıbbi nedenlerle seyahat, iş seyahati ve ev ile iş arasındaki yolculuk gibi ertelenemeyecek temel seyahatler haricinde gece yarısı ile 05.00 arasında halka açık otobanda bulunma yasağı uygulanacaktır’’ ifadeleri kullanıldı.

İşte Belçika’da korona virüs ile mücadele için ek önlemler;

Spor etkinlikleri: Tüm profesyonel kapalı ve açık hava spor yarışmaları seyirci olmadan yapılacak. Tüm amatör müsabakalar askıya alındı. 18 yaşına kadar gençlerin katıldığı yarışmalara hala izin verilmiyor ancak sadece bir aile üyesi katılabiliyor. Yiyecek ve içecek satmak veya tüketmek ise yasak

Yüksek öğrenim: Binanın doluluk oranı, bunun mümkün olmadığı pratik işler dışında, maske takma zorunluluğu ile maksimum yüzde 20’ye düşürüldü. Bu kural birinci sınıf öğrencileri için geçerli değil.

İçerideki kültürel etkinlikler (kültürel, din, eğitim): Kuruluşun korona virüsle mücadele kurallarına saygı göstermesine izin verdiğine dair yeterli güvenceler varsa en fazla 40 kişi, 1.5 metre mesafe kuralına ve maskenin takılmasına saygı gösterildiği taktirde ise 200 kişiye kadar ibadet yapılabilecek Yiyecek ve içecek satışı ise yasak.

Toplu taşıma: Her yetkili, yetkileri çerçevesinde, aşırı kalabalıktan kaçınmak için toplu taşıma kapasitesinin optimize edilmesini sağlayacak.

Eğlence parkları da geçici olarak kapatıldı.

Uzaktan çalışma kuralı temel olarak kalacak ve işveren federasyonlarıyla, tele çalışma kuralını bir an önce uygulamak için insanları güçlendirmeyi amaçlayan bir izleme sistemi kurulacak.

Özel toplantılar hep aynı kişiler olmak şartıyla iki hafta boyunca 4 kişi ile sınırlandırıldı. Halka açık yollarda toplantılar ise maksimum 4 kişi ile sınırlandırıldı.

Küçük ölçekli pazarlar ve fuarlar açık kalacak ancak yiyecek ve içecek tüketimi yasaklandı. Bit pazarları ve küçük Noel pazarları yasaklandı.

Kafeler ve restoranlar kapalı kalacak. Bu önlem dört haftalık bir süre için geçerli olacak ve iki hafta sonra değerlendirmeye tabi tutulacak. Yerinde paket servis hizmeti saat 22:00’ye kadar olacak. Profesyonel bir yemek şirketi veya yemek servisi tarafından düzenlenen resepsiyonlar ve ziyafetler, orada kalan müşteriler için oteller ve cenaze resepsiyonları en fazla 40 kişi dışında yasaklanacak.

Gece kulüpleri saat 22:00’de kapanacak ve saat 20:00’den itibaren alkol satışı yasaklanacak.