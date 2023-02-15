Belçika’da boşaltılan binada bir sığınmacı ölü bulundu

Brüksel’de sığınmacıların kullandığı ve boşaltılması kararı alınan eski vergi dairesi binasında bir sığınmacının ölü bulunduğu bildirildi.

Belçika’nın Başkenti Brüksel’de sığınmacı krizi devam ediyor. Başkent Brüksel’de bulunan ve havaların soğumasıyla birlikte sokakta bırakılan sığınmacıların kullanmaya başladığı eski vergi dairesi binasında bu hafta başında tahliye başlatıldı. Yaklaşık bin sığınmacının barındığı, ısınma ve hijyen gibi hiç bir insani ihtiyacın karşılanmadığı binada bu sabah acil müdahale ekiplerinin bir sığınmacıyı ölü olarak bulunduğu bildirildi. Belçika medyasında yer alan haberlere göre ölüm sebebine ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, Brüksel savcısının sığınmacının ölümünü doğruladığı aktarıldı.

Bugün kesin olarak boşaltılması istenen binada bu sabah yangın çıktığı ve itfaiyenin müdahale ettiği bildirildi. Belçika basınının, "Yaşanan yangın, bir sığınmacının cesedinin binadan çıkarılması ve savcının müdahalesi olaylarına şahit olan sığınmacılar, eşyalarını bile almadan binayı beklenenden daha erken terk etti" yorumu yapması dikkat çekti.