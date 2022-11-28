Belçika’da binlerce polis sokağa indi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaklaşık 10 bin polis, polise karşı şiddeti protesto etti.

Başkent Brüksel’de yaklaşık 10 bin polis, Kuzey Tren İstasyonu’nda bir araya gelerek, polise karşı şiddeti protesto etti. Ellerinde “Blue lives matter” (Mavi hayatlar değerlidir) yazılı pankartlar taşıyan polisler, hükümetten maaşların iyileştirilmesini ve mesleki güvenlik konularında yeterli bütçe ayrılmasını istedi. Polise karşı her türlü şiddete karşı sert ve yeterli bir yaklaşım isteyen göstericiler, hükümetin vaat ettiği otorite figürlerine karşı “sıfır tolerans” politikasının uygulanması çağrısında bulundu. Sendikalar tarafından organize edilen eylemde polisler, Başbakan Alexander De Croo ve İçişleri Bakanı Anneles Verlinden’i polislerin taleplerini görmezden gelmekle suçlayarak, 2022’de rafa kaldırılan NANAP adlı emeklilik paketi nedeniyle hükümete karşı kızgın olduklarını dile getirdi. Hükümeti polis tazminatlarını ve sosyal yardımları gözden geçirmeye çağıran protestocular, "Bu hükümet polis mesleğini daha çekici hale getirme sözü verdi. Ancak şimdiye kadar bunun tersi oldu” dedi.

Eyleme katılan bir polis sendikası temsilcisi, "Üniformalı adama saygı duyulmalı ve polise yönelik şiddet ciddi şekilde cezalandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Protesto gösterisinde 10 Kasım’da Brüksel’in Kuzey Tren Garı yakınlarında devriye sırasında düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 29 yaşındaki Thomos Monjoi adlı polis memuru da anıldı.

Polis memurlarını temsil eden sendikalardan bir heyetin Başbakan De Croo ve İçişleri Bakanı ile görüşeceği ifade edildi.